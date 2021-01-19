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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В столице первую дозу вакцины от коронавируса (она вводится двумя частями с перерывом в 21 день) получили примерно 200 тыс. человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«В настоящее время привились первой аппликацией уже около 200 тыс. человек», — сказал градоначальник. Он добавил, что около половины привитых — люди старше 60 лет.

«Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс. Это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что является позитивным фактором», — сказал он.

Собянин назвал два фактора для «позитивной ситуации» с COVID в Москве
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Собянин говорил 1 января, что от коронавируса в Москве привились 50 тыс. человек. Позднее, 14 января, он сообщал о 140 тыс. привившихся от коронавируса.

15 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале работы с 17 января выездных пунктов для вакцинации от COVID-19 в разных частях столицы. Пункт открылся в ГУМе на Красной площади, позднее они заработают в ряде торговых центров, флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, фудмолле «Депо» и «Геликон-опере».

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За прошедшие сутки в столице обнаружили 3 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, это минимальное число выявленных за сутки заболевших с 3 октября. При этом умерли за сутки 84 человек, что стало рекордом. Госпитализировали из-за COVID-19 1 233 человека, выздоровели 4 532 пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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