Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID в Москве

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В столице первую дозу вакцины от коронавируса (она вводится двумя частями с перерывом в 21 день) получили примерно 200 тыс. человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«В настоящее время привились первой аппликацией уже около 200 тыс. человек», — сказал градоначальник. Он добавил, что около половины привитых — люди старше 60 лет.

«Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс. Это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что является позитивным фактором», — сказал он.

Собянин говорил 1 января, что от коронавируса в Москве привились 50 тыс. человек. Позднее, 14 января, он сообщал о 140 тыс. привившихся от коронавируса.