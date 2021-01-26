В Пскове суд оштрафовал депутата Шлосберга за организацию митинга
Псковский городской суд признал председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутата областного собрания Льва Шлосберга виновным в организации несогласованного публичного мероприятия 23 января. Об этом РБК сообщил сам политик.
Суд назначил депутату штраф 20 тыс. руб. в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
По словам Шлосберга, суд истолковал его предложение стихийно идущим людям пройти к законному месту проведения публичного мероприятия как организацию отдельного шествия.
«Это может быть своего рода прецедентом. Любое движение внутри массового движения может выделяться в отдельный эпизод и оцениваться как полицией, так и судами как отдельный эпизод. В данной ситуации анекдот заключается в том, что это был призыв пройти в безопасное место», — рассказал Шлосберг РБК.