В Пскове суд оштрафовал депутата Шлосберга за организацию митинга

В своем Telegram-канале политик написал, что не признает свою вину «за предложение людям следовать закону». Он намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Шлосберг также описал события во время митинга. Так, находясь в Пскове у памятника жертвам революции, он предложил участникам акции пройти в гайд-парк, где, по его словам, проведение публичных мероприятий возможно без уведомления властей.

В ряде городов России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», в ходе несанкционированных митингов по всей стране были задержаны 3893 человека.

По подсчетам МВД России, в акции в Москве приняли участие около 4 тыс. человек. Социолог Алексей Захаров, в свою очередь, оценил число участников в акции в 18–35 тыс. человек. AP сообщало, что на Пушкинской площади 23 января собрались 15 тыс. человек. По оценкам Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тыс. человек.

В столице за участие в несогласованной акции арестовали 30 человек. Всего по состоянию на 25 января в суды поступило 448 дел об административных правонарушениях. Из них 441 дело — по частям ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), еще семь — по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП.

Во вторник, 26 января, на совещании с главой СК России Александром Бастрыкиным его подчиненные доложили, что по итогам не согласованных с властями акций протеста 23 января было возбуждено 20 уголовных дел, большая часть из которых — по уголовной статье о применении насилия против представителя власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не будут вести диалог с «несогласными», которые атакуют сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что было много случаев, когда несогласные с действиями властей прикрывались женщинами и детьми. «Те, кто провоцирует детей и прикрываются, похожи на террористов», — заявил пресс-секретарь президента.