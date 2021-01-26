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В Пскове суд оштрафовал депутата Шлосберга за организацию митинга

Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Псковский городской суд признал председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутата областного собрания Льва Шлосберга виновным в организации несогласованного публичного мероприятия 23 января. Об этом РБК сообщил сам политик.

Суд назначил депутату штраф 20 тыс. руб. в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

По словам Шлосберга, суд истолковал его предложение стихийно идущим людям пройти к законному месту проведения публичного мероприятия как организацию отдельного шествия.

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«Это может быть своего рода прецедентом. Любое движение внутри массового движения может выделяться в отдельный эпизод и оцениваться как полицией, так и судами как отдельный эпизод. В данной ситуации анекдот заключается в том, что это был призыв пройти в безопасное место», — рассказал Шлосберг РБК.

В своем Telegram-канале политик написал, что не признает свою вину «за предложение людям следовать закону». Он намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Шлосберг также описал события во время митинга. Так, находясь в Пскове у памятника жертвам революции, он предложил участникам акции пройти в гайд-парк, где, по его словам, проведение публичных мероприятий возможно без уведомления властей.

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В ряде городов России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», в ходе несанкционированных митингов по всей стране были задержаны 3893 человека.

По подсчетам МВД России, в акции в Москве приняли участие около 4 тыс. человек. Социолог Алексей Захаров, в свою очередь, оценил число участников в акции в 18–35 тыс. человек. AP сообщало, что на Пушкинской площади 23 января собрались 15 тыс. человек. По оценкам Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тыс. человек.

В столице за участие в несогласованной акции арестовали 30 человек. Всего по состоянию на 25 января в суды поступило 448 дел об административных правонарушениях. Из них 441 дело — по частям ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), еще семь — по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП.

Во вторник, 26 января, на совещании с главой СК России Александром Бастрыкиным его подчиненные доложили, что по итогам не согласованных с властями акций протеста 23 января было возбуждено 20 уголовных дел, большая часть из которых — по уголовной статье о применении насилия против представителя власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не будут вести диалог с «несогласными», которые атакуют сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что было много случаев, когда несогласные с действиями властей прикрывались женщинами и детьми. «Те, кто провоцирует детей и прикрываются, похожи на террористов», — заявил пресс-секретарь президента.

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