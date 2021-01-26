«КиноСоюз» потребовал освободить Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») опубликовал открытое письмо с требованием освободить из-под ареста оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

В «КиноСоюзе» отметили резонанс фильмов-расследований, в письме говорится, что расследования Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) посмотрело «большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер», и содержится требование освободить Навального и его коллег.

Письмо подписали более 30 человек, среди которых председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, режиссеры Владимир Котт и Борис Хлебников.

Требование прекратить уголовное преследование Навального, а также найти и наказать виновных в покушении на его жизнь содержится и в петиции «Новой газеты», размещенной на сайте change.org. Ее подписали более 142 тыс. человек, в частности писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков.