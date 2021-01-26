Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Экс-посол США через суд потребовал удалить Telegram из Google Play Технологии и медиа, 12:24 Идеи для перекусов: как не быть голодным и оставаться в форме РБК, Перекрёсток и Almette, 12:00 Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent Пресс-релиз, 12:00 В Москве выросло предложение массового жилья под ключ Недвижимость, 11:55 Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины Общество, 11:52 Максимизация ценности: считаем стоимость капитала компании Pro, 11:48 Патрушев обвинил Навального в неоднократном нарушении закона Политика, 11:44 В Сети появились снимки нового кроссовера Haval для России Авто, 11:43 Бывший глава Goldman Sachs раскритиковал биткоин Крипто, 11:41 Панарин и дочь Знарка стали жертвами воров в Мексике Спорт, 11:32 Внешний вид: насколько это важно для мужчины РБК Cтиль и Philips, 11:30 Число жертв COVID-19 в России превысило 70 тыс. человек Общество, 11:26 РФПИ анонсировал скорую регистрацию «Спутника V» в 25 странах Общество, 11:21 В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября Общество, 11:16
Отравление Навального ,  
0 

Патрушев обвинил Навального в неоднократном нарушении закона

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно нарушал закон, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

«Он, этот деятель, неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах», — сказал Патрушев. Он добавил, что Навальный как гражданин России должен нести ответственность в соответствии с законом «за свою противоправную деятельность». Секретарь Совбеза также отметил, что Навальный нужен западным странам для дестабилизации обстановки в России.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Против Навального возбуждали несколько уголовных дел. В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал его виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Навальный и второй осужденный, Петр Офицеров, незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова ООО «Вятская лесная компания» и затем продали. Навальный и Офицеров вину отрицали. Изначально суд назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы соответственно, однако затем изменил реальный срок наказания на условный.

Европейский суд по правам человека признал, что во время рассмотрения дела «Кировлеса» были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, а также право получить наказание на основании закона. В итоге Страсбургский суд присудил оппозиционеру Навальному и Офицерову компенсацию по €8 тыс. и возмещение судебных издержек.

Также в отношении Алексея Навального и его брата Олега было возбуждено дело по заявлению гендиректора российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток»). В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело Навальных было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а сам приговор не счел основанным только на законе. В связи с этим ЕСПЧ обязал Россию выплатить братьям €76 тыс.

При этом Алексею Навальному присудили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Испытательный срок должен был закончиться в конце 2019 года, однако в 2017 году его продлили еще на год.

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки

Video

В январе Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский городской суд на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера под стражу до 15 февраля.

ФСИН 14 января сообщила, что оппозиционер объявлен в федеральный розыск, так как нарушил режим по делу «Ив Роше».

В субботу, 23 января, в российских городах прошли протестные акции в поддержку Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3770 человек, в том числе 1481 в Москве и 567 в Санкт-Петербурге. МВД данные по задержаниям не представляло.

В Москве, по данным столичного управления МВД, в несогласованных акциях участвовали около 4 тыс. человек. При этом, по оценкам Reuters, в городе на улицы вышли 40 тыс. человек.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Николай Патрушев Алексей Навальный
Материалы по теме
МВД оценило число участников акции в поддержку Навального в Москве
Политика
МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального
Политика
Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter