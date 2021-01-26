Патрушев обвинил Навального в неоднократном нарушении закона

Николай Патрушев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно нарушал закон, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

«Он, этот деятель, неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах», — сказал Патрушев. Он добавил, что Навальный как гражданин России должен нести ответственность в соответствии с законом «за свою противоправную деятельность». Секретарь Совбеза также отметил, что Навальный нужен западным странам для дестабилизации обстановки в России.

Против Навального возбуждали несколько уголовных дел. В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал его виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Навальный и второй осужденный, Петр Офицеров, незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова ООО «Вятская лесная компания» и затем продали. Навальный и Офицеров вину отрицали. Изначально суд назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы соответственно, однако затем изменил реальный срок наказания на условный.

Европейский суд по правам человека признал, что во время рассмотрения дела «Кировлеса» были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, а также право получить наказание на основании закона. В итоге Страсбургский суд присудил оппозиционеру Навальному и Офицерову компенсацию по €8 тыс. и возмещение судебных издержек.