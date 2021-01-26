Правительство повысило экспортные пошлины на пшеницу

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Правительство скорректировало размер вывозной пошлины на пшеницу, а также решило ввести ее на ячмень и кукурузу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, с 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлину на пшеницу: за вывоз 1 тыс. кг придется заплатить €50 вместо €25. Кроме того, с 15 марта по 30 июня будут введены пошлины на ячмень и кукурузу, они составят €10 и €25 за 1 тыс. кг соответственно.

В правительстве уточнили, что речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. «Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за 1 тыс. кг», — указывается в сообщении кабмина.

Решение правительства затронет лишь продукцию, которую будут вывозить за пределы Таможенного союза. По мнению властей, это должно переориентировать участников рынка с экспорта сырья на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.