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Экономика ,  
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Правительство повысило экспортные пошлины на пшеницу

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Правительство скорректировало размер вывозной пошлины на пшеницу, а также решило ввести ее на ячмень и кукурузу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, с 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлину на пшеницу: за вывоз 1 тыс. кг придется заплатить €50 вместо €25. Кроме того, с 15 марта по 30 июня будут введены пошлины на ячмень и кукурузу, они составят €10 и €25 за 1 тыс. кг соответственно.

В правительстве уточнили, что речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. «Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за 1 тыс. кг», — указывается в сообщении кабмина.

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Фото:Norma Mortenson / Pexels

Решение правительства затронет лишь продукцию, которую будут вывозить за пределы Таможенного союза. По мнению властей, это должно переориентировать участников рынка с экспорта сырья на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Эти изменения — часть комплекса мер по снижению цен на продовольствие, которые правительство разработало по поручению президента Владимира Путина.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

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В декабре прошлого года Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за роста цен на продукты. Позже, в ходе пресс-конференции, президент сказал, что правительство должно было раньше реагировать на увеличение цен на продукты и повлиять на ситуацию рыночным механизмами. Путин отметил, что в 2020 году в России зафиксировали рекордный «за последние шесть лет» урожай, однако хлеб и макароны в цене выросли.

В конце декабря Путин подписал закон, который позволяет правительству самостоятельно решать, когда устанавливать предельные цены на социально значимые продукты.

В середине декабря Ассоциация производителей муки «Русская мука» направила письмо в ФАС, в котором сообщила о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. В частности, в ассоциации отмечали, что обычно в сентябре происходит сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу, однако этот год стал исключением. В письме также приводились оценки аналитиков, по мнению которых, основной причиной роста цен стал массовый экспорт из России.

правительство пошлины пшеница кукуруза цены экспорт
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