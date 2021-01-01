Путин разрешил правительству регулировать цены на продукты

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может самостоятельно решать, когда стоит устанавливать предельные цены на социально значимые продукты. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее кабмин мог самостоятельно регулировать цены, только если они поднимались выше чем на 30%. Новый закон это ограничение упраздняет. Кроме того, теперь правительство сможет самостоятельно устанавливать список социально значимых продуктов. На данный момент в него входят мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи. Предельные розничные цены правительство сможет устанавливать в одном или нескольких регионах не более чем на 90 дней.

Согласно данным проверки Генеральной прокуратуры, к декабрю сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%. В декабре на проблему роста цен на базовые продукты внимание обратил Путин. Он дал главе Минэкономразвития неделю на то, чтобы исправить ситуацию.

После этого было подписано соглашение о снижении стоимости, а также принята квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.