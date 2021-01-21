Минфин предложил снизить лимит для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

В ЕАЭС можно ввозить без пошлин товары для личного пользования стоимостью €500 и весом 25 кг. При повторном въезде за месяц Минфин предлагает снизить норму до €50 и 10 кг, так как действующие правила приводят к злоупотреблениям

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Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение месяца. Ведомство подготовило проект изменений в решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с нормой ЕЭК, с января 2019 года без уплаты таможенных пошлин и налогов можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более €500, вес которых не превышает 25 кг. С 1 июля министерство предлагает установить порог для ввоза этих товаров в страны ЕАЭС не чаще чем в месяц, а при повторном и последующем ввозах через более короткий срок — снизить до €50 и 10 кг.

В пояснении к документу Минфин пишет, что действующие правила приводят к злоупотреблениям: товары, якобы предназначенные для личного пользования, ввозят в страны ЕАЭС с коммерческой целью.

Ведомство отмечает, что на таможне практически невозможно определить, когда товар ввозится для перепродажи. «Стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», — пояснили в министерстве.