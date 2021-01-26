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Отравление Навального ,  
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Губернатор заявил о необходимости «скорректировать планы» после протестов

Фото: teamnavalny_nsk / VK
Фото: teamnavalny_nsk / VK

Партия «Единая Россия» и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после прошедших в России несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников, передает «РИА Новости».

«Почему из недовольства, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то альтернативными программами, а клюнули на предложение манипулятора. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы», — сказал Травников журналистам.

Не согласованные с властями акции протеста в поддержку Навального прошли в городах России 23 января. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на акциях протеста составило 3711 человек. Больше всего людей задержали в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122), Новосибирск (98) и Воронеж (94).

МВД оценило число участников акции в поддержку Навального в Москве
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города. К месту проведения акции стянули силы ОМОНа, полиции и Росгвардии. В итоги силовики стали выстраиваться в цепочки и вытеснять протестующих с площади. Акция протеста проходила при температуре воздуха почти минус 20 градусов.

В Кремле заявили, что протесты не были массовыми. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, если сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, «насколько это мало людей».

По оценке Reuters, на митинг в Москве пришли как минимум 40 тыс. человек, МВД сообщило о 4 тыс. участников.

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