Губернатор заявил о необходимости «скорректировать планы» после протестов

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Партия «Единая Россия» и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после прошедших в России несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников, передает «РИА Новости».

«Почему из недовольства, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то альтернативными программами, а клюнули на предложение манипулятора. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы», — сказал Травников журналистам.

Не согласованные с властями акции протеста в поддержку Навального прошли в городах России 23 января. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на акциях протеста составило 3711 человек. Больше всего людей задержали в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122), Новосибирск (98) и Воронеж (94).

В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города. К месту проведения акции стянули силы ОМОНа, полиции и Росгвардии. В итоги силовики стали выстраиваться в цепочки и вытеснять протестующих с площади. Акция протеста проходила при температуре воздуха почти минус 20 градусов.