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Путин назвал правительству важнейшую задачу на 2021 год

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2021 году важнейшей задачей российских властей будет восстановление рынка труда, снижение безработицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам, передает «РИА Новости».

«Нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы», — указал российский лидер.

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Президент добавил, что для государства были и остаются приоритетными вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения.

Ранее исследование «СберИндекса» и рекрутингового сервиса «Работа.ру» показало, что на фоне второй волны COVID-19 сокращение фонда оплаты труда (ФОТ) в октябре оказалось сопоставимо с майским. Отставание начисленного ФОТ от нормальных значений в сентябре достигло 5,5%, а в октябре стало максимальным за год — 8,9%.

Владимир Путин рынок труда занятость безработица
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