Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года

Максимальный размер пособия по безработице в России оставлен на уровне 12 130 руб. до конца 2021 года. До весны 2020 года он составлял 8 тыс. руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Максимальный размер пособия по безработице останется повышенным до 12 130 руб. до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

До весны 2020 года максимальный размер пособия по безработице в России составлял 8 тыс. руб., однако после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был повышен.

«Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства (постановление Мишустин подписал 31 декабря, однако опубликовано оно только 5 января).

При этом в середине 2020 года повышался и минимальный размер пособия — в течение мая—июля он составлял 4500 руб.