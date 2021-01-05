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Пандемия коронавируса ,  
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Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года

Максимальный размер пособия по безработице в России оставлен на уровне 12 130 руб. до конца 2021 года. До весны 2020 года он составлял 8 тыс. руб.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Максимальный размер пособия по безработице останется повышенным до 12 130 руб. до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

До весны 2020 года максимальный размер пособия по безработице в России составлял 8 тыс. руб., однако после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был повышен.

Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице
Общество
Михаил Мишустин

«Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства (постановление Мишустин подписал 31 декабря, однако опубликовано оно только 5 января).

При этом в середине 2020 года повышался и минимальный размер пособия — в течение мая—июля он составлял 4500 руб.

Путин сообщил об обострении проблемы безработицы в России
Политика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В 2021 году нижнюю планку решено не поднимать — минимальный размер пособия по безработице составит 1500 руб.

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По максимуму пособие смогут получать те, кто много зарабатывал до потери работы, — по общим правилам в первые три месяца после назначения пособия его размер составляет 75% среднемесячного заработка за последние три месяца, но не более 12 130 руб. В следующие три месяца максимальный размер выплат снижается до 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

Автор
Евгений Калюков
Михаил Мишустин пособие по безработице
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