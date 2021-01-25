Навка заявила, что Instagram ограничил видео с критикой протестов

Татьяна Навка (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Instagram ограничил доступ к видео фигуристки, супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Татьяны Навки. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

«По непонятным для меня причинам Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой «потенциально неприемлемый контент!» — написала Навка.

Какое видео было ограничено руководством приложения Навка не пояснила. Как сообщает «РИА Новости», на странице спортсменки ранее были опубликованы несколько видеозаписей с критикой несанкционированных митингов, которые прошли 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Видеозаписи Навка сопроводила комментариями: «Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?», «Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают», «Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!» В настоящее время на ее странице и в сторис подобных публикаций нет.