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Навка заявила, что Instagram ограничил видео с критикой протестов

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Татьяна Навка
Татьяна Навка (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Instagram ограничил доступ к видео фигуристки, супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Татьяны Навки. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

«По непонятным для меня причинам Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой «потенциально неприемлемый контент!» — написала Навка.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Какое видео было ограничено руководством приложения Навка не пояснила. Как сообщает «РИА Новости», на странице спортсменки ранее были опубликованы несколько видеозаписей с критикой несанкционированных митингов, которые прошли 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Видеозаписи Навка сопроводила комментариями: «Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?», «Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают», «Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!» В настоящее время на ее странице и в сторис подобных публикаций нет.

Фото: tatiana_navka / Instagram
Фото: tatiana_navka / Instagram

РБК направил запрос в Facebook, владеющий Instagram.

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В субботу, 23 января, в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, который был задержан по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января. В нескольких регионах произошли столкновения демонстрантов с силовиками. В Приморье, Москве и Санкт-Петербурге были возбуждены уголовные дела из-за перекрытых дорог участниками акции, а также дела за применение насилия к полицейским. По данным правозащитников на 25 января, в России были задержаны 3711 человек. МВД число задержанных пока не называло.

Самый массовый митинг прошел в Москве. По оценкам Reuters, в столице на улицы вышли 40 тыс. человек. В МВД сообщали о 4 тыс. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что несанкционированные акции протеста в поддержку Навального не были массовыми. Он считает, что  если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, «насколько это мало людей». По словам Пескова, он уважительно относится ко всем точкам зрения, однако «категорически против участия в незаконных акциях».

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