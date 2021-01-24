В Волгограде после акции протеста составили 21 административное дело

Волгоградский суд получил к рассмотрению материалы дела на 21 участника несанкционированных акций, из них 19 человек уже оштрафовал на 10 тыс. руб. каждого по ст.20.2 КоАП России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центральный районного суда.

«Постановлением суда в отношении правонарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. По двум делам об административном правонарушении судебное заседание отложено», — сообщили в суде.

23 января в городах России прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников к 00:00, всего в России были задержаны 3068 человека, в Волгограде — 15.