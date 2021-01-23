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Полиция Украины сообщила о столкновениях на акции у посольства России

Обстановка перед посольством России в Киеве, Украина
Обстановка перед посольством России в Киеве, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве рядом с посольством России в Украине произошел конфликт, сообщает пресс-служба украинской национальной полиции.

«Сегодня рядом со зданием посольства на Воздушнофлотском проспекте в Соломенском районе столицы прошла акция в поддержку российского политического деятеля, на которой присутствовали примерно 30 человек. В ходе мероприятия между участниками произошел конфликт, в который вмешались сотрудники полиции и сразу же его прекратили», — указали в украинском МВД.

Как передает «РБК-Украина», примерно 20 мужчин подошли к посольству и стали срывать и поджигать плакаты, которые протестующие повесили рядом зданием в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

23 января в России проходят акции в поддержку Навального из-за того, что 18 января его арестовали после прилета из Германии. По данным «ОВД-Инфо», к 19:40 мск были задержаны более 2 тыс. человек по всей России. Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В ходе протестных акций в Москве произошли столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН. Кроме того, участники митингов закидывали снежками автозаки, которые прибывали на место проведения мероприятий. В Петербурге протестующие дошли до Невского проспекта и прорвали оцепление ОМОН.


 

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