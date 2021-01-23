На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения протестующих и ОМОН

Столкновения произошли на пересечении Страстного и Петровки. Омоновцы применили дубинки, один из протестующих распылил перцовый газ в сторону полицейских

Video

На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На видеозаписи, сделанной корреспондентом, видно, как толпа на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка попыталась оттеснить сотрудников ОМОН, те в ответ применили в отношении протестующих дубинки. Несколько человек, включая омоновца, оказались на асфальте, им помогли подняться.

Участники акции скандировали: «Позор, позор!». По словам корреспондента, во время столкновений был применен перцовый газ. Кто его распылил, силовики или протестующие, неизвестно.