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На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения протестующих и ОМОН

Столкновения произошли на пересечении Страстного и Петровки. Омоновцы применили дубинки, один из протестующих распылил перцовый газ в сторону полицейских

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На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На видеозаписи, сделанной корреспондентом, видно, как толпа на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка попыталась оттеснить сотрудников ОМОН, те в ответ применили в отношении протестующих дубинки. Несколько человек, включая омоновца, оказались на асфальте, им помогли подняться.

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Участники акции скандировали: «Позор, позор!». По словам корреспондента, во время столкновений был применен перцовый газ. Кто его распылил, силовики или протестующие, неизвестно.

Протестующих на Страстной бульвар выдавили силы полиции. Изначально акция протеста началась на Пушкинской площади, однако ОМОН и полиция разогнали акцию. Часть протестующих переместилась на Страстной бульвар.

На еще одной видеозаписи, которую сделал корреспондент РБК, видно, как идущие по Страстному бульвару протестующие пинают шлем, похожий на те, что носят сотрудники ОМОН. Как сообщил корреспондент, толпа митингующих прошла от Страстного бульвара до Трубной площади, а затем повернула в сторону Садового кольца и пошла по Цветному бульвару.

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Несанкционированная акция в центре Москвы в поддержку Алексея Навального началась днем 23 января. Большинство участников собрались на Пушкинской площади. Спустя несколько часов силовики зачистили площадь. Во время акции и разгона митингующих произошли столкновения, а также задержания протестующих. Пока официальных данных по числу задержанных от властей не поступало. По информации «ОВД-Инфо», по состоянию на 17:10 мск в столице были задержаны почти 400 человек. В целом по стране задержали 1338 человек, утверждают правозащитники.

В МВД заявляли, что в Москве на акцию вышли около 4 тыс. человек, Reuters насчитал 40 тыс. участников.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Акции в поддержку Навального проходят по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера сроком на 30 суток после его возвращения из Германии на прошлой неделе. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в систематических нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Авторы
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акция протеста столкновения с полицией Москва Алексей Навальный
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