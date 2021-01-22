Захарова заявила о готовности России начать переговоры по продлению СНВ-3

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала заявления администрации президента США о намерении продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного в апреле 2010 года Соединенными Штатами и Россией (СНВ-3). Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома в пользу продления действия договора об СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», — указано в сообщении.

Захарова добавила, что МИД готов связаться с Госдепом для скорейшего оформления договоренности о продлении договора. По ее словам, это надо сделать в кратчайшие сроки, поскольку действие соглашения истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее 22 января в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден принял решение продлить СНВ-3 на пять лет. Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби отметил, что соблюдение Россией этого соглашения послужило американским национальным интересам и Соединенные Штаты будут в большей безопасности, если договор продлят.