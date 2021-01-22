Пентагон поддержал решение Байдена продлить СНВ-3 с Россией

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Решение президента США Джо Байдена продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет служит интересам национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.

«Соблюдение Россией договора хорошо послужило нашим национальным интересам, и американцы будут в большей безопасности, если СНВ-3 будет сохранен и продлен», — отметил он.

По словам Кирби, продление договора до 2026 года даст двум странам время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями, которые могли бы обеспечить еще большую безопасность для США.

В то же время представитель Пентагона заверил, что ведомство продолжит «трезво смотреть на вызовы, которые ставит Россия» и будет служить интересам американцев для их защиты от враждебных действий.