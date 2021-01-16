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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами

Фото: AP
Фото: AP

Протесты в Белоруссии затянулись из-за того, что фоне пандемии коронавируса стране пришлось закрыть границы с другими государствами. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде. Фрагмент интервью не вошел в программу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», показанную 10 января на телеканале «Россия 1», написала журналистка в своем Telegram-канале.

«Несколько тысяч человек — белорусских граждан, работавших в России, — остались на родине, но работать не хотят», — пояснил Лукашенко.

Лукашенко назвал протесты нормальным явлением. По его словам, после каждых президентских выборов в стране «обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин». «К этому не привыкнешь, но это факт», — сказал Лукашенко.

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<p>Александр Лукашенко</p>

Ранее Лукашенко заявил, что те, кто недоволен президентом, могут сменить его только на выборах. Он также добавил, что не является врагом собственного народа.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в начале августа и не стихают до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10%.

Белорусская оппозиция и многие страны Евросоюза назвали выборы сфальсифицированными. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой одним из первых.

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