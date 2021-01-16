Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами

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Протесты в Белоруссии затянулись из-за того, что фоне пандемии коронавируса стране пришлось закрыть границы с другими государствами. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде. Фрагмент интервью не вошел в программу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», показанную 10 января на телеканале «Россия 1», написала журналистка в своем Telegram-канале.

«Несколько тысяч человек — белорусских граждан, работавших в России, — остались на родине, но работать не хотят», — пояснил Лукашенко.

Лукашенко назвал протесты нормальным явлением. По его словам, после каждых президентских выборов в стране «обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин». «К этому не привыкнешь, но это факт», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что те, кто недоволен президентом, могут сменить его только на выборах. Он также добавил, что не является врагом собственного народа.