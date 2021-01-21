Защита Навального обжаловала арест
Сторона защиты Алексея Навального обжаловала решение Химкинского городского суда об его аресте на 30 суток. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
Он уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Московском областном суде.
В пресс-службе Московского областного суда РБК пояснили, что апелляция подается через суд, вынесший решение. В настоящее время в областной суд документы не поступали. «Когда материал подготовлен будет судом и направлен, тогда будет известна дата рассмотрения», — добавили в суде.