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Защита Навального обжаловала арест

Алексей Навальный (слева)
Алексей Навальный (слева) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сторона защиты Алексея Навального обжаловала решение Химкинского городского суда об его аресте на 30 суток. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Он уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Московском областном суде.

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В пресс-службе Московского областного суда РБК пояснили, что апелляция подается через суд, вынесший решение. В настоящее время в областной суд документы не поступали. «Когда материал подготовлен будет судом и направлен, тогда будет известна дата рассмотрения», — добавили в суде.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после его возвращения из Германии, где оппозиционер проходил лечение с августа 2020 года. 18 января Навального арестовали в связи с тем, что ФСИН требует заменить для Навального условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В ведомстве утверждают, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока.

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