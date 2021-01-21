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Пандемия коронавируса ,  
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Роскачество предостерегло от покупки вакцин от COVID-19 в интернете

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Сети появились мошеннические сайты, которые торгуют вакциной от коронавируса, в том числе официально не продающейся в России. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно «продают» через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины — например, от компаний Pfizer и Moderna», — отметили в Роскачестве.

В организации предупредили, что в Россию эти препараты пока не поставляются, поэтому любое предложение по продаже такой вакцины является фейком. Роскачество отметило, что даже если пользователь получит заказанный препарат, нет гарантий, что он не нанесет вред его здоровью.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роскачество рекомендовало не переходить в мессенджерах, соцсетях и поисковиках по ссылкам на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID-19.

О появлении фейковых доменов для предзаказа вакцины от коронавируса сообщалось еще в августе. По данным Telegram-канала @In4security, некоторые из таких сайтов предлагали англоязычным пользователям оформить предзаказ на российскую вакцину при условии оплаты части стоимости партии.

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В Москве проводится вакцинация российским препаратом «Спутник V». С 31 января на прививку смогут записаться на портале госуслуг все желающие. В гражданский оборот в небольших партиях также вышла вторая зарегистрированная российская вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

В Росздравнадзоре указывали, что иностранные вакцины от коронавируса могут появиться в России, однако после их официальной регистрации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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