Роскачество предостерегло от покупки вакцин от COVID-19 в интернете

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Сети появились мошеннические сайты, которые торгуют вакциной от коронавируса, в том числе официально не продающейся в России. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно «продают» через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины — например, от компаний Pfizer и Moderna», — отметили в Роскачестве.

В организации предупредили, что в Россию эти препараты пока не поставляются, поэтому любое предложение по продаже такой вакцины является фейком. Роскачество отметило, что даже если пользователь получит заказанный препарат, нет гарантий, что он не нанесет вред его здоровью.

Роскачество рекомендовало не переходить в мессенджерах, соцсетях и поисковиках по ссылкам на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID-19.