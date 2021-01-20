Трамп помиловал встречавшегося с Марией Бутиной политтехнолога Эриксона

Пол Эриксон и Мария Бутина (Фото: Agenthades / Twitter)

Президент США Дональд Трамп помиловал республиканца Пола Эриксона, который проходил как обвиняемый по делу россиянки Марии Бутиной. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома.

«Приговор господину Эриксону был основан на ложных обвинениях в сговоре с Россией. После того, как не было найдено оснований предъявить ему какие-то обвинения в связях с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», — указано в сообщении Белого дома.

В администрации президента США также указали, что, хотя американский Минюст добивался смягчения приговора, Эриксону все равно дали семь лет тюрьмы — почти вдвое больше, чем просило ведомство в качестве максимального наказания. Обвинение политику в сообщении называют частью «возможно, самой крупной охоты на ведьм в американской истории».

В апреле 2019 года американский суд дал 18 месяцев тюрьмы россиянке Марии Бутиной. В декабре 2018 года она признала свою вину в участии в заговоре против США. В частности, Бутина согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный «агент Кремля» и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации.