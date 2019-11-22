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Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека

Мария Бутина, освобожденная в конце октября из американской тюрьмы и вернувшаяся в Москву, будет работать экспертом в рабочей группе уполномоченного по правам человека в России по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам Москальковой, Бутина «приняла такое предложение». «Мне кажется, с учетом ее собственного опыта, желания работать на этом направлении, мы сможем создать дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой», — заявила она.

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По словам Москальковой, в рамках специально созданной рабочей группы ученые и общественники займутся поддержкой родственников, проведением круглых столов, а также подготовкой необходимых заявлений для сообщества по гражданам России, находящихся за границей.

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Американский суд признал ее виновной в работе иноагентом без лицензии и приговорил к 18 месяцам тюрьмы. Позже осужденной сократили срок на десять дней, после освобождения Бутину передали России, после чего она вернулась на родину 26 октября. Россиянка сообщила, что в дальнейшем планирует заниматься правозащитной деятельностью.

Теги: Татьяна Москалькова
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