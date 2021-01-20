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В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от COVID

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Министерство здравоохранения России получило документы для регистрации третьей вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — сказал глава Минздрава на Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов.

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