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СМИ сообщили об отказе еще одной компании от участия в Nord Stream 2

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в российском проекте «Северный поток-2», передает газета Bild, ознакомившаяся с письмами компании.

Причина отказа — опасения из-за санкций США, которые начали действовать с 1 января этого года.

Bilfinger SE выиграла конкурс на участие в проекте в 2017 году. Предприятие отвечает за разработку, поставку и ввод в эксплуатацию систем управления производственным процессом и систем безопасности при эксплуатации трубопровода. Общая сумма заключенных контрактов — €15 млн.

СМИ сообщили о сомнениях США в шансах запустить «Северный поток-2»
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Фото:Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Bild отмечает, что у Bilfinger есть контракты на проектирование, поставку, установку и ввод в эксплуатацию теплогенерирующих установок в точке выхода трубы в немецком районе Лубмин. В самой компании сообщали, что она будет управлять системами контроля технологического процесса и следить за безопасностью на различных прибрежных участках как в Германии, так и в России. Управление должно было осуществляться из швейцарского Цуга.

В начале декабря прошлого года конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2». В санкционном списке могут оказаться компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства трубопровода.

В конце декабря из-за санкций участие в проекте приостановила швейцарская компания Allseas. В начале января норвежская компания Det Norske Veritas объявила об отказе сертифицировать газопровод. 13 января издание Politiken сообщило о выходе из проекта датской консалтинговой инжиниринговой компании Rambøll.

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16 января Bloomberg и Reuters со ссылкой на свои источники сообщали о намерении швейцарской страховой компании Zurich Insurance Group отказаться от участия в «Северном потоке-2» из-за санкций. 18 января американские власти уведомили Германию о намерении ввести санкции против трубоукладочной баржи «Фортуна», которая занимается строительством газопровода. На следующий день санкции были введены.

Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс 15 января сообщил о необходимости приостановить как действие санкций против «Северного потока-2», так и реализацию проекта, чтобы провести переговоры между США и странами, участвующими в нем.

Северный поток 2 Nord Stream 2 «Газпром» Германия ФРГ санкции Ангела Меркель
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