СМИ сообщили об отказе еще одной компании от участия в Nord Stream 2

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в российском проекте «Северный поток-2», передает газета Bild, ознакомившаяся с письмами компании.

Причина отказа — опасения из-за санкций США, которые начали действовать с 1 января этого года.

Bilfinger SE выиграла конкурс на участие в проекте в 2017 году. Предприятие отвечает за разработку, поставку и ввод в эксплуатацию систем управления производственным процессом и систем безопасности при эксплуатации трубопровода. Общая сумма заключенных контрактов — €15 млн.

Bild отмечает, что у Bilfinger есть контракты на проектирование, поставку, установку и ввод в эксплуатацию теплогенерирующих установок в точке выхода трубы в немецком районе Лубмин. В самой компании сообщали, что она будет управлять системами контроля технологического процесса и следить за безопасностью на различных прибрежных участках как в Германии, так и в России. Управление должно было осуществляться из швейцарского Цуга.