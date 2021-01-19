Российская компания сообщила о защите соцсети сторонников Трампа

Соцсеть Parler частично возобновила работу при помощи компании из Ростова-на-Дону, сообщил эксперт. От хостинга ее сайта в январе отказалась Amazon

Фото: Christophe Gateau / DPA / AP

Социальная сеть Parler, которую активно использовали в том числе сторонники Дональда Трампа, частично возобновила свою деятельность при помощи компании DDoS-Guard, сообщает агентство Reuters со ссылкой на эксперта Рональда Гилметта. По словам последнего, сделать такой вывод можно исходя из нового IP-адреса, который использует Parler.

Речь идет об операторе из Ростова-на-Дону, создателями которого являются двое граждан России — Алексей Лихачев и Евгений Марченко, сообщает Guardian.

В DDoS-Guard заявили РБК, что «соцсеть Parler, заменившая сторонникам Трампа Twitter, встала на защиту к российской ИТ-компании», но отметили, что не предоставляют услуги хостинга этому ресурсу. В компании не стали уточнять, как именно помогают клиентам, поскольку это противоречит политике конфиденциальности компании.

В DDoS-Guard также сообщили, что компания соблюдает законодательство стран, в которых предоставляет услуги клиентам, и не поддерживает радикальные организации, экстремизм, терроризм и незаконную деятельность.

Как отмечает агентство, Parler, у которой по состоянию на начало января было около 12 млн подписчиков, популярна среди американских ультраправых. Ее хостинг осуществляла Amazon, которая фактически блокировала доступ к соцсети после попытки захвата Капитолия 6 января. В американской компании посчитали, что модераторы Parler практически не реагировали на пропаганду насилия и сообщения, в которых оправдывался захват правительственных зданий.

Работа Parler возобновилась в понедельник. Исполнительный директор соцсети Джон Матце в этот день пообещал в интервью Fox News, что в ближайшем будущем сервис полностью восстановят, а пользователи вновь смогут оставлять сообщения. Сам Матце, который ранее говорил о переговорах касательно хостинга соцсети, никак не прокомментировал информацию о связях с российской компанией.

По данным издания Tadviser, DDoS-Guard в России работала над защитой от DDoS-атак сайтов Министерства обороны и радиостанции «Эхо Москвы». Reuters утверждает, что компания сотрудничала с англоязычным сервисом 8kun, который СМИ США называли местом общения ультрарадикалов. Марченко в интервью Guardian в январе сообщил, что DDos-Guard действует по всему миру и обслуживает тысячи сайтов.

После событий 6 января Facebook и Twitter стали блокировать страницы пользователей, которых заподозрили в призывах к беспорядкам. Лишился доступа к своему аккаунту и Дональд Трамп.