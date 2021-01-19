Песков счел блокировку соцсетей Трампа уроком всему миру

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Владельцы социальных сетей должны иметь определенные обязательства, поскольку ими пользуется большое количество людей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram после того, как его сторонники захватили Капитолий.

«Это урок для всего мира. Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, должны нести определенные обязательства. Оставлять это на произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно», — заявил Песков.

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