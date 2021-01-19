В Москве выявили минимальное с начала октября число случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 3 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб города. Это минимальное число новых зараженных с 3 октября, когда было выявлено 2 884 заболеших.

Москва оказалась на втором месте по числу новых заболевших за последние 24 часа. На первом — Санкт-Петербург с 3 281 зараженным. В Подмосковье за сутки зафиксировали 1 072 случая.

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