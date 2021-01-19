В Москве установлен новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки

За одни сутки в Москве от COVID-19 умерли 84 человека, что стало новым рекордом с момента начала в России эпидемии

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 84 человека, следует из информации федерального оперативного штаба. Число смертей стало максимальным за сутки с начала пандемии.

Предыдущий рекорд по числу жертв COVID-19 был зафиксирован 15 января, когда было объявлено о смерти за одни сутки 81 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве от болезни умерло, по данным оперативного штаба, 12 625 человек, в России в целом — 66 623 человека. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 умерло 586 человек. Наряду с Москвой в топ-5 регионов по числу смертей за сутки вошли: