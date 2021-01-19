Собянин назвал два фактора для «позитивной ситуации» с COVID в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве на 30% снизилась выявляемость новых случаев коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, после «новогодних каникул ситуация позитивная». Также на 18% снизилось число госпитализаций из-за коронавируса, добавил мэр. «Это такой очень важный фактор, которые позволяет разгрузить и коечную сеть», — добавил он. В итоге количество свободных коек достигло 40%, что является «мощным запасом» для того, чтобы чувствовать себя «уверенно в ближайшее недели и месяцы».

При этом еще пять дней назад, 14 января, Собянин говорил о том, что несмотря на начало вакцинации, «ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло». По состоянию на 17 января в Москве было открыто 100 пунктов вакцинации.

В Москве 19 января было выявлено 3115 случаев заболевания коронавирусом (максимум в новом году был 14 января — тогда заболели 5893 человека). Также был зафиксирован рекорд количества умерших — 84 человека. 4532 человека выздоровели.