Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Толпа сторонников Трампа штурмует Капитолий. Вашингтон, 6 января 2021 года (Фото: Leah Millis / Reuters)

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введение в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в [столичном] округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», — говорится в сообщении.

Режим ЧС введен в Вашингтоне на две недели, с 11 по 24 января. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

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