ФСИН сообщила о зарубежной DDoS-атаке на свой сайт

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Официальный интернет-портал ФСИН с 17 января подвергается массированным DDoS-атакам. Об этом РБК сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

«Атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, на Тайване, в Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии», — говорится в сообщении.

Атаки на сайт ведомства начались одновременно с возвращением политика Алексея Навального в Россию и его последующим задержанием по требованию ФСИН. Как объяснило ведомство, оппозиционера задержали за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Ведомство объявило о том, что Навальный находится в федеральном розыске, 14 января, на следующий день после того, как политик сообщил о своем возвращении. Он обвиняется в нарушении режима по делу «Ив Роше», по которому оппозиционера осудили на три с половиной года условно. Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.