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Отравление Навального ,  
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Защита обжалует арест Алексея Навального

Обстановка у второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится Алексей Навальный
Обстановка у второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Защита Алексея Навального обжалует решение Химкинского суда Москвы об аресте оппозиционера. Об этом РБК сообщил его адвокат Вадим Кобзев. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

Решение об аресте суд принял в ходе выездного заседания в здании 2-го отделения полиции УМВД города Химки. Туда Навального привезли из аэропорта после задержания. В региональном главке МВД проведение заседания в отделении полиции объяснили тем, что у оппозиционера не было актуальных результатов теста на COVID-19.

Навального задержали в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево вечером 17 января. Туда он прибыл из Германии, где с августа проходил лечение. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому его в 2014 году приговорили к условному сроку.

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Алексей Навальный

В Федеральной службе исполнения наказаний говорят, что Навальный должен был два раза в месяц отмечаться в органах ФСИН. Срок, в течение которого политик обязан был регистрироваться, закончился 30 декабря 2020 года. 28 декабря Навального объявили в розыск по этому делу.

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