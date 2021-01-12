В Мексике допустили использование до 24 млн доз вакцины «Спутник V»

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В Мексике могут использовать до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.

Он сообщил, что во время своего визита в Аргентину встретился с должностными лицами российской стороны, занимающимися продвижением вакцины «Спутник V».

«Мы пришли к некоторым предварительным соглашениям, которые потенциально дали бы правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н.Ф. Гамалеи. Мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — отметил Лопес-Гателль.

В середине ноября Мексика стала 11-й страной, преодолевшей отметку в 1 млн заразившихся коронавирусом. К сегодняшнему дню число зараженных там превысило 1,5 млн.