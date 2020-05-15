Политика , 15 мая, 12:27
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Лавров заявил о готовности России к недружественным шагам Запада
Сергей Лавров
Россия готова к недружественным шагам со стороны западных стран после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил глава МИД Срегй Лавров в эксклюзивном интервью РБК.
Он напомнил, что страны Запада уже неоднократно вводили санкции и обвиняли Россию «на ровном месте». Лавров выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка в мире не будет использоваться для препятствования россиянам.
«Но, заверяю вас, мы к любому развитию событий готовы», — сказал министр.
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