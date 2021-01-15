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Эрдоган исключил необходимость разрешения от США на закупки С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается получать разрешение США на покупку российской военной техники, cообщает Anadolu.

«Турция не собирается искать разрешений. Мы — страна НАТО и не допустим, чтобы другие страны, входящие в Североатлантический альянс, направляли наш курс», — сказал глава государства. Он также заметил, что американские истребители пятого поколения F-35 так и не были переданы Анкаре.

Эрдоган отметил, что новый раунд переговоров по второй партии ракетно-зенитных комплексов С-400 пройдет в конце января 2021 года.

Эрдоган назвал цель санкций США из-за С-400
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Реджеп Тайип Эрдоган

Договор с Россией о поставках C-400 был заключен в 2017 году, они были завершены досрочно. Общая стоимость поставленной техники составила $2,5 млрд.

Вашингтон после этого решил не поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, были приостановлены поставки в Турцию истребителей F-35.

Турция стала второй страной мира (наряду с Китаем) и первой страной НАТО, закупившей РЗК «Триумф» и попавшей за это под санкции США. Они были введены в декабре 2020 года за «существенные транзакции» с оборонными секторами правительства России в соответствии с «Законом о противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).

 

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