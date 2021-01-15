Эрдоган исключил необходимость разрешения от США на закупки С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается получать разрешение США на покупку российской военной техники, cообщает Anadolu.

«Турция не собирается искать разрешений. Мы — страна НАТО и не допустим, чтобы другие страны, входящие в Североатлантический альянс, направляли наш курс», — сказал глава государства. Он также заметил, что американские истребители пятого поколения F-35 так и не были переданы Анкаре.

Эрдоган отметил, что новый раунд переговоров по второй партии ракетно-зенитных комплексов С-400 пройдет в конце января 2021 года.

Договор с Россией о поставках C-400 был заключен в 2017 году, они были завершены досрочно. Общая стоимость поставленной техники составила $2,5 млрд.