Эрдоган назвал цель санкций США из-за С-400

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал введенные антитурецкие санкции США из-за закупки российских ЗРК С-400 атакой на суверенитет страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, российские ЗРК С-400 — лишь повод для давления на Турцию. «Не было бы российских комплексов, нашлась бы другая причина для давления», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что истинной целью воздействия Вашингтона на Анкару является пресечение развития турецкого оборонного комплекса и превращение Турции в зависимое государство.

После введенных санкций Анкара приложит вдвое больше усилий по увеличению импортозамещения в сфере обороны, заключил он.