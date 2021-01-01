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Политика ,  
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Эрдоган назвал цель санкций США из-за С-400

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал введенные антитурецкие санкции США из-за закупки российских ЗРК С-400 атакой на суверенитет страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, российские ЗРК С-400 — лишь повод для давления на Турцию. «Не было бы российских комплексов, нашлась бы другая причина для давления», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что истинной целью воздействия Вашингтона на Анкару является пресечение развития турецкого оборонного комплекса и превращение Турции в зависимое государство.

После введенных санкций Анкара приложит вдвое больше усилий по увеличению импортозамещения в сфере обороны, заключил он.

США и ЕС усилили давление на Турцию
Политика
Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео 14 декабря заявил, что Вашингтон вводит санкции против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты неоднократно призывали страну отказаться от покупки вооружения у России, поскольку Турция входит в НАТО.

США внесли турецких чиновников в санкционный список CAATSA. В то же время  включать турецкий оборонный департамент в самый жесткий блокирующий санкционный список США SDN не стали.

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МИД Турции счел санкции Вашингтона неправомерным актом. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что подобные действия не добавляют авторитета США на международной арене.

Россия начала поставлять Турции ЗРК С-400 в 2019 году. Осенью 2020-го Турция провела их испытания в районе города Синоп на севере страны.

Турция США Реджеп Тайип Эрдоган С-400
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