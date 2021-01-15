Борис Грачевский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также сообщил источник «РИА Новости».

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни из-за коронавируса. О том, что он заболел COVID-19, стало известно 21 декабря, через неделю его госпитализировали в Московскую больницу № 52.

Накануне Нового года супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская сказала, что ее муж находится в стабильно тяжелом состоянии и его перевели в реанимацию.

Грачевский — советский и российский сценарист и режиссер. В 1974 году он вместе с писателем Александром Хмеликом основал юмористический киножурнал «Ералаш».