От грузчика до создателя «Ералаша»: каким был Борис Грачевский
Борис Грачевский родился в 1949 году в Москве в семье культурного работника и библиотекаря. Будущий режиссер начал выходить на сцену еще в шесть лет, участвуя в мероприятиях отца.
«Мои родители работали в доме отдыха, отец был культработником и для развлечения отдыхающих придумал такой номер: они загадывали фамилии всяких известных людей — писателей, артистов, художников, а я отгадывал. Это был хорошо продуманный трюк, но зрители были в восторге», — рассказывал он
После школы выучился на токаря в подмосковном Калининградском механическом техникуме (сейчас это Технологический университет имени летчика-космонавта Леонова).
«В 14 лет я все бросаю и иду учиться строить ракеты. Вот этот фокус был загадочным. <...> Мне было жутко интересно вот это — математика, строить, чертить, эти ракеты. Но вдруг, когда я пошел на работу, я с ужасом понял, что каждый день буду приходить вот за этот стол, каждый день будут вот эти люди… Мне вдруг стало страшно», — вспоминал Грачевский
Получив среднее образование, отслужил в армии и участвовал во вводе войск в Чехию в 1968 году. Там он получил перелом основания черепа — как говорил сам режиссер, «получил камнем по голове». Кинематографическое образование Грачевский решил получать еще в 1969 году и поступил во ВГИК, но окончил его только в 1990-х.
После армии Грачевский пришел работать на Киностудию имени М.Горького — сначала всего лишь грузчиком, а затем администратором. Там он организовывал производство фильмов таких режиссеров, как Василий Шукшин и Александр Роу.
«Я пришел на киностудию Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Одной из первых картин стала «Варвара-краса, длинная коса». Помните страшный кадр, когда рука высовывается из воды? Вот эту руку играл я. Нужно было ложиться под огромный таз, в резиновую руку высовывать человеческую. Я был тогда самый молодой и самый худой, меня туда подсунули, и все», — вспоминал Грачевский
Дело всей своей жизни — «Ералаш» — Борис Грачевский основал вместе с писателем Александром Хмеликом в 1974 году. Идея создания детского киножурнала принадлежала Алле Суриковой. «Алла Сурикова предложила сделать «сыновний» киножурнал для детей — «Фитилек». Мы с Александром Хмеликом, моим учителем и по творчеству, и по жизни, начали с «нуля». Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся. Но мы сразу же отмели проектное название и решили (с подсказки дочери Александра) назвать детский киножурнал «Ералашем» — в смысле кутерьмы, неразберихи, этакого винегрета с салатом. Название понравилось всем, кроме руководителя тогдашнего Госкино СССР Филиппа Ермаша — уж больно здорово рифмовалось: Ермаш — ералаш», — рассказывал Грачевский.
Первый выпуск «Ералаша» состоял из трех миниатюр. Один из сценариев к первому эпизоду «Позорное пятно» написала Агния Барто. В год на экран выходило шесть выпусков, а с 2010-го не менее десяти. «В «Ералаше» никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а «Ералаши» тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями», —говорил в одном из своих последних интервью Грачевский
Многие актеры и звезды шоу-бизнеса начали свою карьеру с участия в киножурнале «Ералаш». Например, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Наталья Ионова (Глюк’Ozа), Ольга Кузьмина, Михаил Казаков, Александр Головин и другие. В эпизодах «Ералаша» появлялись и многие уже известные звезды: Геннадий Хазанов, Светлана Крючкова, Любовь Полищук, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Ольга Аросева.
Грачевский и сам снимался в некоторых эпизодах «Ералаша», исполнил роли в нескольких российских фильмах (например, «Чего хочет женщина» 2006 года и в сериале «Трое сверху» 2006–2007 годов)
У художественного руководителя «Ералаша» есть и полнометражный художественный фильм «Крыша», который он снял в 2009 году, и работа 2019 года — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».
Грачевский также написал книги «Идиотизмы» и «Я мартышка». «Я сочиняю такие фразы — называются «идиотизмы Бориса Грачевского». Один из которых, мне кажется, жизнеутверждающий: «Главное — не сколько тебе, главное — как тебе». Мне замечательно живется. Мне очень интересно жить. Я все-таки всегда смотрю вперед. Но и зеркало заднего вида существует, без него нельзя. Нельзя ничего забывать, но не то чтобы, так сказать, с утра до вечера этим жить, потому что все-таки интереснее впереди, чем прожитое. Но на это опираться», — говорил он в интервью.
Среди наград Грачевского — премия правительства в области культуры и орден Почета
Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Его последней супругой была актриса Екатерина Белоцерковская. Как и со второй женой Анной, у него была с ней разница в возрасте больше 30 лет.
«Я не всегда хожу широко улыбаясь. Но у меня есть понимание, что в этой жизни всегда есть что-то светлое. Человеку, который глубоко погружен в свои негативные истории и не видит из них выхода, будет только хуже. Мы же в первую очередь живем сами с собой. Так что нужно искать пути к светлой, солнечной стороне. У меня на этот счет есть очень хорошая фраза: везде хорошо, где нас есть», — рассказывал о своем девизе режиссер