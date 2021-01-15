От грузчика до создателя «Ералаша»: каким был Борис Грачевский

Получив среднее образование, отслужил в армии и участвовал во вводе войск в Чехию в 1968 году. Там он получил перелом основания черепа — как говорил сам режиссер, «получил камнем по голове». Кинематографическое образование Грачевский решил получать еще в 1969 году и поступил во ВГИК, но окончил его только в 1990-х.

После армии Грачевский пришел работать на Киностудию имени М.Горького — сначала всего лишь грузчиком, а затем администратором. Там он организовывал производство фильмов таких режиссеров, как Василий Шукшин и Александр Роу.

«Я пришел на киностудию Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Одной из первых картин стала «Варвара-краса, длинная коса». Помните страшный кадр, когда рука высовывается из воды? Вот эту руку играл я. Нужно было ложиться под огромный таз, в резиновую руку высовывать человеческую. Я был тогда самый молодой и самый худой, меня туда подсунули, и все», — вспоминал Грачевский