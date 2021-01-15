От грузчика до создателя «Ералаша»: каким был Борис Грачевский

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки Общество, 12:53 Глава Центра Гамалеи объяснил условие вакцинации переболевших COVID Общество, 12:53 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 12:50 Цены на новостройки и «вторичку» в Новой Москве сравнялись Недвижимость, 12:44 YouTube заблокировал канал промоушена ACA из-за «кадыровских» санкций США Спорт, 12:33 Акции маркетплейса подержанной одежды выросли на 142% после IPO Инвестиции, 12:25 Попова назвала иммунные паспорта «предметом серьезного разговора» Общество, 12:21 Как продлить новогоднее настроение РБК и Okko, 12:21 Памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей Недвижимость, 12:16 В Москве завели дело после поставки почти 10 млн использованных перчаток Общество, 12:13 Вирусологи усомнились в данных о признаках бессимптомного коронавируса Общество, 12:11 США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список Политика, 12:03 Экс-глава совета директоров «Локомотива» перешел в правительство Политика, 12:00 В праздники россияне стали вдвое чаще ездить в больницы Общество, 12:00
Общество ,  
0 

От грузчика до создателя «Ералаша»: каким был Борис Грачевский

Создатель и художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский на 72-м году жизни умер от коронавируса. Каким был отец «Ералаша», как он начинал карьеру грузчиком на киностудии, а потом стал режиссером культового киножурнала для «мальчишек, девчонок, а также их родителей» — в фотогалерее РБК
Маленький Борис с матерью Ольгой
Маленький Борис с матерью Ольгой (Фото: из личного архива)

Борис Грачевский родился в 1949 году в Москве в семье культурного работника и библиотекаря. Будущий режиссер начал выходить на сцену еще в шесть лет, участвуя в мероприятиях отца.

«Мои родители работали в доме отдыха, отец был культработником и для развлечения отдыхающих придумал такой номер: они загадывали фамилии всяких известных людей — писателей, артистов, художников, а я отгадывал. Это был хорошо продуманный трюк, но зрители были в восторге», — рассказывал он

Фото:из личного архива
Фото: из личного архива

После школы выучился на токаря в подмосковном Калининградском механическом техникуме (сейчас это Технологический университет имени летчика-космонавта Леонова).

«В 14 лет я все бросаю и иду учиться строить ракеты. Вот этот фокус был загадочным. <...> Мне было жутко интересно вот это — математика, строить, чертить, эти ракеты. Но вдруг, когда я пошел на работу, я с ужасом понял, что каждый день буду приходить вот за этот стол, каждый день будут вот эти люди… Мне вдруг стало страшно», — вспоминал Грачевский

Фото:boris_grachevsky_ / instagram
Фото: boris_grachevsky_ / instagram

Получив среднее образование, отслужил в армии и участвовал во вводе войск в Чехию в 1968 году. Там он получил перелом основания черепа — как говорил сам режиссер, «получил камнем по голове». Кинематографическое образование Грачевский решил получать еще в 1969 году и поступил во ВГИК, но окончил его только в 1990-х.

После армии Грачевский пришел работать на Киностудию имени М.Горького — сначала всего лишь грузчиком, а затем администратором. Там он организовывал производство фильмов таких режиссеров, как Василий Шукшин и Александр Роу.

«Я пришел на киностудию Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Одной из первых картин стала «Варвара-краса, длинная коса». Помните страшный кадр, когда рука высовывается из воды? Вот эту руку играл я. Нужно было ложиться под огромный таз, в резиновую руку высовывать человеческую. Я был тогда самый молодой и самый худой, меня туда подсунули, и все», — вспоминал Грачевский

Фото:Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Дело всей своей жизни — «Ералаш» — Борис Грачевский основал вместе с писателем Александром Хмеликом в 1974 году. Идея создания детского киножурнала принадлежала Алле Суриковой. «Алла Сурикова предложила сделать «сыновний» киножурнал для детей — «Фитилек». Мы с Александром Хмеликом, моим учителем и по творчеству, и по жизни, начали с «нуля». Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся. Но мы сразу же отмели проектное название и решили (с подсказки дочери Александра) назвать детский киножурнал «Ералашем» — в смысле кутерьмы, неразберихи, этакого винегрета с салатом. Название понравилось всем, кроме руководителя тогдашнего Госкино СССР Филиппа Ермаша — уж больно здорово рифмовалось: Ермаш — ералаш», — рассказывал Грачевский.

Первый выпуск «Ералаша» состоял из трех миниатюр. Один из сценариев к первому эпизоду «Позорное пятно» написала Агния Барто. В год на экран выходило шесть выпусков, а с 2010-го не менее десяти. «В «Ералаше» никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а «Ералаши» тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями», —говорил в одном из своих последних интервью Грачевский

Борис Грачевский и певица Наталья Ионова (Глюк’Ozа) на церемонии вручения международной премии «Топ-100 самых сексуальных женщин планеты 2010»
Борис Грачевский и певица Наталья Ионова (Глюк’Ozа) на церемонии вручения международной премии «Топ-100 самых сексуальных женщин планеты 2010» (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Многие актеры и звезды шоу-бизнеса начали свою карьеру с участия в киножурнале «Ералаш». Например, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Наталья Ионова (Глюк’Ozа), Ольга Кузьмина, Михаил Казаков, Александр Головин и другие. В эпизодах «Ералаша» появлялись и многие уже известные звезды: Геннадий Хазанов, Светлана Крючкова, Любовь Полищук, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Ольга Аросева.

Грачевский и сам снимался в некоторых эпизодах «Ералаша», исполнил роли в нескольких российских фильмах (например, «Чего хочет женщина» 2006 года и в сериале «Трое сверху» 2006–2007 годов)

Борис Грачевский на премьере своего фильма «Крыша» в кинотеатре «Ударник», 2009 год
Борис Грачевский на премьере своего фильма «Крыша» в кинотеатре «Ударник», 2009 год (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

У художественного руководителя «Ералаша» есть и полнометражный художественный фильм «Крыша», который он снял в 2009 году, и работа 2019 года — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».

Грачевский также написал книги «Идиотизмы» и «Я мартышка». «Я сочиняю такие фразы — называются «идиотизмы Бориса Грачевского». Один из которых, мне кажется, жизнеутверждающий: «Главное — не сколько тебе, главное — как тебе». Мне замечательно живется. Мне очень интересно жить. Я все-таки всегда смотрю вперед. Но и зеркало заднего вида существует, без него нельзя. Нельзя ничего забывать, но не то чтобы, так сказать, с утра до вечера этим жить, потому что все-таки интереснее впереди, чем прожитое. Но на это опираться», — говорил он в интервью.

Среди наград Грачевского — премия правительства в области культуры и орден Почета

Борис Грачевский с супругой актрисой Екатериной Белоцерковской во время церемонии открытия юбилейного XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», 2017 год
Борис Грачевский с супругой актрисой Екатериной Белоцерковской во время церемонии открытия юбилейного XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», 2017 год (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Его последней супругой была актриса Екатерина Белоцерковская. Как и со второй женой Анной, у него была с ней разница в возрасте больше 30 лет.

«Я не всегда хожу широко улыбаясь. Но у меня есть понимание, что в этой жизни всегда есть что-то светлое. Человеку, который глубоко погружен в свои негативные истории и не видит из них выхода, будет только хуже. Мы же в первую очередь живем сами с собой. Так что нужно искать пути к светлой, солнечной стороне. У меня на этот счет есть очень хорошая фраза: везде хорошо, где нас есть», — рассказывал о своем девизе режиссер

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Грачевский умер 14 января от последствий заболевания коронавирусом, которым он заразился в декабре. Перед Новым годом его перевели в реанимацию
Авторы
Анастасия Антипова, Дарья Минько
мультимедиа Борис Грачевский Ералаш
Материалы по теме
Умер Борис Грачевский
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter