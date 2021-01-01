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Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом

Борис Грачевский
Борис Грачевский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил РБК по телефону.

По словам Грачевского, он находится в больнице № 52. Он рассказал, что плохо себя чувствует и сейчас ему делают капельницу.

В разговоре с агентством «РИА Новости» Грачевский упомянул, что Новый год будет вынужден встречать в клинике.

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Материал дополняется.

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