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Супруга худрука «Ералаша» сообщила о состоянии мужа в реанимации

Борис Грачевский
Борис Грачевский (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого перевели в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Instagram его супруга Екатерина Белоцерковская.

«Уважаемые и дорогие подписчики! Я вынуждена выйти сказать прямо, так как пресса пишет, что произошли ухудшения. Ухудшений на данный момент нет! Я прошу прессу не комментировать то, что сейчас происходит, и не говорить неправду. Мой муж сейчас действительно находится в больнице на лечении. Я всю страну прошу молиться о его здоровье! Врачи 52-й больницы делают все. Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала супруга режиссера.

Она назвала необходимой мерой перевод Грачевского в реанимацию. По словам супруги режиссера, Грачевский находится в сознании и читает прессу. Она призвала СМИ не нагнетать ситуацию.

Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом
Общество
Борис Грачевский

21 декабря стало известно, что 71-летний Грачевский заразился коронавирусом.

Спустя неделю его госпитализировали в столичную больницу № 52. Тогда режиссер сообщил РБК, что плохо себя чувствует и ему ставят капельницу. Днем 31 декабря Грачевского перевели в реанимацию.

Ералаш Борис Грачевский коронавирус COVID-19
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