Умер Борис Грачевский

Борис Грачевский (Фото: Global Look Press)

Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. Об этом РБК сообщил председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. По его словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Информацию подтвердила ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Позднее, 31 декабря, Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе мужа в реанимацию.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день друг режиссера Владимир Долинский заявил РБК, что его состояние стабилизировалось. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.