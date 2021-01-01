Создатель «Ералаша» заразился коронавирусом

Борис Грачевский (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский сообщил РБК, что заразился коронавирусом.

«Диагностировали коронавирус. Нормально себя чувствую, лечусь дома. Неприятно, что нельзя выходить на улицу», — сказал 71-летний Грачевский.

Грачевский в 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш». Позднее основал одноименную киностудию.

В 2009 году снял свой первый фильм «Крыша», а позднее — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».