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Создатель «Ералаша» заразился коронавирусом

Борис Грачевский
Борис Грачевский (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский сообщил РБК, что заразился коронавирусом.

«Диагностировали коронавирус. Нормально себя чувствую, лечусь дома. Неприятно, что нельзя выходить на улицу», — сказал 71-летний Грачевский.

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Грачевский в 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш». Позднее основал одноименную киностудию.

В 2009 году снял свой первый фильм «Крыша», а позднее — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».

Грачевский является заслуженным деятелем искусств России, также он награжден орденом Дружбы и премией правительства в области культуры.


 

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