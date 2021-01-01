Пандемия коронавируса , 21 дек, 14:36
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Создатель «Ералаша» заразился коронавирусом
Борис Грачевский
Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский сообщил РБК, что заразился коронавирусом.
«Диагностировали коронавирус. Нормально себя чувствую, лечусь дома. Неприятно, что нельзя выходить на улицу», — сказал 71-летний Грачевский.
Грачевский в 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш». Позднее основал одноименную киностудию.
В 2009 году снял свой первый фильм «Крыша», а позднее — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».