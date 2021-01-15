В Москве завели дело после поставки почти 10 млн использованных перчаток

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Следственные органы в Москве возбудили уголовное дело из-за поставки иностранной компанией одноразовых перчаток, которые ранее использовались. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов получила информацию, что при поставке продукции были допущены нарушения. Надзорный орган установил, что коммерческая организация заключила с зарубежной фирмой контракт, по которому последняя должна была поставить одноразовые виниловые перчатки в Россию. Всего компания поставила более 9,9 млн штук.

«Поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — отметили в прокуратуре. Там также подчеркнули, что в связи с мерами по борьбе с коронавирусом предоставление использованных перчаток является грубым нарушением и могло способствовать массовому заболеванию людей.