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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве более 300 тыс. человек оштрафовали за нарушение мер против COVID

С начала пандемии свыше 300 тыс. жителей столицы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей», — сообщил он.

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Кроме того, по словам Данчикова, против двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.

Ранее начальник Главконтроля предупредил, что во время новогодних праздников пройдут рейды по контролю за соблюдением мер против COVID-19. Тогда он подчеркнул, что ответственность за соблюдение ограничений лежит не только на посетителях общественных мест, но и на организациях, которые обязаны обеспечить все необходимые для этого условия.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 5028 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние три недели. Всего за время пандемии в городе заболели свыше 708 тыс. человек.

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