В Москве задержали оператора ФБК

Павел Зеленский (Фото: pchikov / Telegram)

Оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского задержали, его увезли в столичное управление Следственного комитета. Об этом РБК сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Да, задержали. Опубликовал [глава «Агоры» Павел] Чиков фотографию от адвоката о том, что его при задержании ударили, применили физическую силу. Скорую помощь вызвали туда», — заявил он.

Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова сообщил в Telegram, что оператора обвиняют в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его постов о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. По этой статье ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Он добавил, что у Зеленского забрали ноутбук и телефон.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой и к адвокату Мансуру Гильманову.