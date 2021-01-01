В Москве задержали сотрудника ФБК

Дмитрий Низовцев (Фото: zimbru_khv / Twitter)

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией и корреспондента YouTube-канала «Штаб» Дмитрия Низовцева задержали на проспекте Вернадского в Москве, сообщил РБК директор ФБК Иван Жданов.

«Он сейчас в ОВД Раменки, на каком основании и по какой причине не знаем. Ему ничего еще не сказали, просто задержали и доставили в ФСБ. Это не здание ФСБ на Лубянке, это здание на Вернадского, там не только ФСБ. Просто на проспекте Вернадского [находился]», — сказал Жданов. Он добавил, что к Низовцеву едет адвокат.

В пресс-службе Главного управления МВД по столице РБК заявили, что пока у них нет информации о случившемся. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный 14 декабря написал в своем Twitter, что Низовцев был задержан сотрудниками ФСБ, когда снимал репортаж.