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Следствие попросило арестовать еще пятерых соратников Тесака

Семен Токмаков, обвиняемый в причастности к совершению убийств с участием Максима Марцинкевича
Семен Токмаков, обвиняемый в причастности к совершению убийств с участием Максима Марцинкевича (Фото: АГН «Москва»)

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под арест пятерых человек, которых считает причастными к серии убийств, совершенных в начале 2000-х годов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК (убийства двух и более лиц по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды)», — сообщили в суде.

Речь идет об аресте националистов Андрея Кайля, Павла Хрулева, Максима Хотулева, Александра Лысенко и Алексея Гудилина, которым ранее СК предъявил соответствующее обвинение.

Преступление было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц «с целью пропаганды националистической идеологии», пояснял ранее СК. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был бывший лидер праворадикальных объединений «Реструкт» и «Формат 18» Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

СК сообщил о вооруженном сопротивлении соратника Тесака при задержании
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО в середине сентября, он оставил предсмертную записку. Там он ожидал отправки в колонию после приговора за разбой, хулиганство и возбуждение ненависти и вражды. После смерти Тесака СК сообщил о даче им признательных показаний в убийстве «лиц неславянского происхождения» в 2002–2006 годах. Например, в августе 2020 года на территории Смоленской области при проверке его показаний нашли останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены, сообщало следствие.

Родственники Тесака заявили, что сомневаются в том, что он покончил с собой, и предположили, что его смерть носила криминальный характер. Адвокаты националиста допускали, что против него применяли пытки и оказывали давление. Также защитники сообщили, что в день его смерти в камере СИЗО была сломана камера видеонаблюдения, а на теле Марцинкевича нашли следы пыток.

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