Следствие попросило арестовать еще пятерых соратников Тесака

Семен Токмаков, обвиняемый в причастности к совершению убийств с участием Максима Марцинкевича (Фото: АГН «Москва»)

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отправить под арест пятерых человек, которых считает причастными к серии убийств, совершенных в начале 2000-х годов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК (убийства двух и более лиц по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды)», — сообщили в суде.

Речь идет об аресте националистов Андрея Кайля, Павла Хрулева, Максима Хотулева, Александра Лысенко и Алексея Гудилина, которым ранее СК предъявил соответствующее обвинение.

Преступление было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц «с целью пропаганды националистической идеологии», пояснял ранее СК. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был бывший лидер праворадикальных объединений «Реструкт» и «Формат 18» Максим Марцинкевич, известный как Тесак.