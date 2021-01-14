Политика , 14 янв, 14:57
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Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену
Джо Байден
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий же день после его инаугурации. Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео опубликовано в ее Twitter.
«У нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — сказала Грин.
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