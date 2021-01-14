Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий же день после его инаугурации. Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео опубликовано в ее Twitter.

«У нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — сказала Грин.

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