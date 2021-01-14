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Выборы президента США ,  
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Пелоси подписала утвержденное конгрессом заключение по импичменту Трампу

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Трансляция церемонии велась на странице в Twitter спикера. 

Пелоси заявила, что палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, в том числе и президент США. Также Пелоси отметила, что Дональд Трамп представляет для страны «явную и актуальную опасность».

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Митч Макконелл

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, за импичмент Трампа проголосовали 232 человека. Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент. В ближайшее время документ передадут в сенат. 

В обращении к нации президент США Дональд Трамп опроверг причастность своих сторонников к штурму Капитолия, возникшего 6 января в тот момент, когда сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков. Тогда сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. В результате стычек погибли четыре человека, а также один полицейский.

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