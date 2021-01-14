Трамп отверг причастность своих сторонников к политическому насилию

Сторонники республиканской партии не могут быть причастны к политическому насилию, возникшему в ходе штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил действующий президент США Дональд Трамп в своем видеообращении, опубликованном на странице Белого дома в Twitter.

«Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие, произошедшее на прошлой неделе. Жестокости не место в нашей стране. Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан», — сказал Трамп.

Глава государства также пообещал привлечь к ответственности всех участников штурма, причастных к нападению на Капитолий.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу». За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, в том числе 10 республиканцев. Против документа выступили 197 членов палаты представителей.

В истории США Трамп стал первым президентом, которому вынесли приговор дважды. Впервые демократическая партия во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси вынесла Трампу импичмент в сентябре 2019 года. Обвинения против Трампа были основаны на содержании телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа.

Сенат в феврале 2020 года оправдал Трампа по обеим статьям обвинения.