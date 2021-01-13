Владелец российского судна рассказал о высадке военных НАТО на борт

Фото: EUNAVFOR_MED / Twitter

Группа военно-морских сил (ВМС) Греции (входит в НАТО) высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, об этом РБК сообщил владелец судна, компания «НБ Шиппинг Компани».

Греческий военный корабль связался по радио с «Адлером» 3 января и попросил предоставить информацию о его грузе и порте назначения. Получив ответ, греки предупредили, что судно находится в районе, контролируемом НАТО, и его досмотрят в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию. Компания — владелец «Адлера» разрешила проверку.

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции <...>. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — уточнили в «НБ Шиппинг Компани».

После военные НАТО покинули борт, и «Адлер» продолжил плавание. В компании РБК указали, что действия греческой стороны были проведены корректно, в рамках международного права.