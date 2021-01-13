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Владелец российского судна рассказал о высадке военных НАТО на борт

Фото: EUNAVFOR_MED / Twitter
Фото: EUNAVFOR_MED / Twitter

Группа военно-морских сил (ВМС) Греции (входит в НАТО) высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, об этом РБК сообщил владелец судна, компания «НБ Шиппинг Компани».

Греческий военный корабль связался по радио с «Адлером» 3 января и попросил предоставить информацию о его грузе и порте назначения. Получив ответ, греки предупредили, что судно находится в районе, контролируемом НАТО, и его досмотрят в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию. Компания — владелец «Адлера» разрешила проверку.

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Эсминец ВМС США USS Porter <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -48px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 335.5px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции <...>. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — уточнили в «НБ Шиппинг Компани».

После военные НАТО покинули борт, и «Адлер» продолжил плавание. В компании РБК указали, что действия греческой стороны были проведены корректно, в рамках международного права.

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РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.

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В пресс-службе постоянного представительства России при Евросоюзе РБК не смогли прокомментировать ситуацию.

Весной 2020 года Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию. По версии США, ее направили для поддержки наемников на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. По американским данным, из России авиацию сначала перебросили в Сирию, где перекрасили, чтобы убрать знаки принадлежности. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал обвинения США глупостью и пояснил, что в Ливии могли оказаться самолеты советского производства, которые в большом количестве продавали за рубеж после распада СССР.

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